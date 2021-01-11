Волонтера Бутко, обвиняемого в убийстве, привезли на суд с ожогами ног. Ранее гражданская жена заявляла о пытках в СИЗО
11 января, 2021, 15:45
11 января Шевченковский райсуд Киева продлил арест музыканту и волонтеру Сергею Бутко на 60 суток. Полиция подозревает его в убийстве с целью завладения чужой квартирой
Об этом сообщила гражданская жена Сергея Бутко, музыкант и волонтер Леся Рой в Facebook.
"Не произошло чуда - арест продлили еще на 2 месяца, до 11 марта", - рассказала она.
Волонтер отметила, что суд не принял во внимание, что Бутко небходимо лечение. У мужчины глубокие ожоги обеих ног. По словам Рой, на суд его привезли с обмотанными скотчем ногами поверх бинтов. Рой указывает на то, что обувь поверх бинтов не лезет, а Бутко еле ступает.
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"Как я услышала - никаких вещественных доказательств за 2 месяца не найдено, никакие экспертизы не проведены (на их проведение дали еще 3 месяца), есть только слова свидетеля", - добавила волонтер.
- Напомним, 16 ноября лидер группы "Телери" Леся Рой заявила, что в ее арендованном помещении полицейские провели обыск, причину которого не объяснили. Мужа волонтера задержали.
- Позже Сергей Бутко сообщили о подозрении в убийстве девушки в Голосеевском лесу. Начальник полиции Киева Андрей Крищенко тогда заявил, что мотивом убийства киевлянки "может быть желание завладеть квартирой потерпевшей и ее сестры".
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