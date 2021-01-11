Волонтера Бутко, обвиняемого в убийстве, привезли на суд с ожогами ног. Ранее гражданская жена заявляла о пытках в СИЗО

Об этом сообщила гражданская жена Сергея Бутко, музыкант и волонтер Леся Рой в Facebook.

"Не произошло чуда - арест продлили еще на 2 месяца, до 11 марта", - рассказала она.

Волонтер отметила, что суд не принял во внимание, что Бутко небходимо лечение. У мужчины глубокие ожоги обеих ног. По словам Рой, на суд его привезли с обмотанными скотчем ногами поверх бинтов. Рой указывает на то, что обувь поверх бинтов не лезет, а Бутко еле ступает.

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"Как я услышала - никаких вещественных доказательств за 2 месяца не найдено, никакие экспертизы не проведены (на их проведение дали еще 3 месяца), есть только слова свидетеля", - добавила волонтер.