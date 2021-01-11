Верховный суд разъяснил, какие действия человека нельзя считать сопротивлением полиции
Об этом сообщил Facebook суда.
Сопротивлением в значении ст. 342 УК Украины является активное физическое противодействие выполнению полицейским его законных полномочий.
Не могут квалифицироваться как сопротивление действия лица, направленные на противодействие неоправданному и чрезмерному насилию со стороны полицейского.
"Если лицо отталкивает полицейского, чтобы предотвратить удар дубинкой, или закрывает лицо от удара, в результате чего полицейский получает травму руки, или хватается за одежду полицейского, чтобы предотвратить падение, такие действия не могут считаться сопротивлением", - подчеркнули в заключении суда.
Суд также добавил, что для проведения границы между сопротивлением и самозащитой нужно принимать во внимание не только факт физического воздействия на полицейского, но и контекст.
Также согласно закону "О национальной полиции" полицейский должен заранее предупредить человека о намерении применить физическую силу.
"Указанное положение освобождает полицейского от этой обязанности только в случае, если промедление с применением силы может привести к посягательству на жизнь и здоровье человека и/или полицейского или повлечь за собой иные тяжкие последствия, или в ситуации, когда такое предупреждение является неоправданным или невозможным", - говорится в пояснении.
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