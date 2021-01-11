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Espreso.tvОбществоВ заповеднике Аскания-Нова погибли более 180 краснокнижных журавлей, одна из версий - отравление из-за действий фермеров

В заповеднике Аскания-Нова погибли более 180 краснокнижных журавлей, одна из версий - отравление из-за действий фермеров


фото: rbc.ua
В заповеднике "Аскания-Нова" погибли около 185 серых журавлей, которые внесены в "Красную книгу Украины"

Об этом сообщает полиция Херсонщины в Facebook.

По словам директора заповедника, птицы вымерли в течение недели.

"Одной из версий следователей является то, что журавли могли питаться зерном, обработанным химикатами, которое посеяно фермерами на окружающих полях для борьбы с грызунами. Сейчас лабораторным путем устанавливаются причины гибели птиц", - заявили в полиции.

Дело возбуждено по статье "загрязнение или порча земель". Устанавливается круг лиц, причастных к вымиранию птиц.

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