В заповеднике Аскания-Нова погибли более 180 краснокнижных журавлей, одна из версий - отравление из-за действий фермеров
11 января, 2021, 15:05
В заповеднике "Аскания-Нова" погибли около 185 серых журавлей, которые внесены в "Красную книгу Украины"
Об этом сообщает полиция Херсонщины в Facebook.
По словам директора заповедника, птицы вымерли в течение недели.
"Одной из версий следователей является то, что журавли могли питаться зерном, обработанным химикатами, которое посеяно фермерами на окружающих полях для борьбы с грызунами. Сейчас лабораторным путем устанавливаются причины гибели птиц", - заявили в полиции.
Дело возбуждено по статье "загрязнение или порча земель". Устанавливается круг лиц, причастных к вымиранию птиц.
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