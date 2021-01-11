В Японии из-за снегопадов погибли восемь человек, сотни пострадавших
11 января, 2021, 11:42
На побережье Японии обрушились снегопады. В результате стихии погибли восемь человек, пострадали более 270
Об этом сообщает NHK.
Из-за снегопада на дорогах образовались пробки, отменены более 500 авиарейсов.
К ликвидации последствий привлечены отряды Сил самообороны страны.
Больше всего пострадали префектуры Ниигата, Тояма, Исикава, Фукуи и Гифу. Жителям этих областей рекомендуют оставаться дома.
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