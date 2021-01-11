В возрасте 71 года умер экс-форвард "Шахтера"

11 января, 2021, 16:28

Умер бывший форвард донецкого "Шахтера" Александр Васин

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

Александр Васин умер вчера, 10 января. Причины смерти 71-летнего украинца не сообщаются.

За свою футбольную карьеру Васин выступал на позиции правого форварда. Защищал цвета ровенского "Колхозника", львовского СКА, полтавского "Строителя", донецкого "Шахтера" и минского "Динамо".

Лучший этап своей карьеры провел именно в донецком клубе в период с 1971 по 1976 год, где сыграл 169 матчей и забил 37 голов. Александр Васин является 35-м в рейтинге лучших бомбардиров в истории "Шахтера", с которым в 1975-м стал серебряным призером чемпионата СССР.

В 1982 году начал тренерскую карьеру и возглавил могилевский "Днепр", где провел 2 года. В 1993-м вернулся к работе и на один сезон отправился в "Кристалл" (Дятьково, Россия).

Напомним, 25 ноября в возрасте 60 лет умер легендарный аргентинский футболист Диего Марадона .

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