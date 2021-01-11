В России грузовик врезался в колонну военных автобусов, четверо погибших. ВИДЕО
11 января, 2021, 15:52
В понедельник, 11 января, на Новорижском шоссе в Московской области произошло масштабное ДТП с участием военных автобусов
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, в результате аварии погибли четыре человека, еще шестеро пострадали.
По имеющимся данным, в колонну из четырех автобусов врезался грузовик.
Причины аварии пока не известны.
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