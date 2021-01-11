В Раде планируют рассмотреть создание военной полиции и возобновление трибуналов, - председатель комитета

11 января, 2021, 09:31

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны, безопасности и разведки Александр Завитневич считает, что трибуналы в Украине в ближайшее время не появятся

Об этом он заявил в комментарии РБК-Украина.

Завитневич рассказал, что сейчас идет подготовка к созданию военной полиции, которая должна повысить уровень дисциплины в армии. Вопрос военных судов остается открытым.

"Мы в сотрудничестве с комитетом по вопросам правовой политики будем более подробно его изучать и совершенствовать наше законодательство", - уточнил Завитневич.

Он напомнил, что де-юре в стране сейчас мирное время.

"Для того чтобы военные суды не только эффективно работали, но и не нарушали прав граждан, необходимо изучить как практику Европейского суда по правам человека, так и опыт стран мира. Также следует учесть и особенности работы в условиях боевых действий, а значит, повышенной нагрузки. Конечно, такой процесс нужен, но создавать отдельную ветку судов сейчас будет трудно, дорого и долго", - сказал Завитневич.