В Раде планируют рассмотреть создание военной полиции и возобновление трибуналов, - председатель комитета
Об этом он заявил в комментарии РБК-Украина.
Завитневич рассказал, что сейчас идет подготовка к созданию военной полиции, которая должна повысить уровень дисциплины в армии. Вопрос военных судов остается открытым.
"Мы в сотрудничестве с комитетом по вопросам правовой политики будем более подробно его изучать и совершенствовать наше законодательство", - уточнил Завитневич.
Он напомнил, что де-юре в стране сейчас мирное время.
"Для того чтобы военные суды не только эффективно работали, но и не нарушали прав граждан, необходимо изучить как практику Европейского суда по правам человека, так и опыт стран мира. Также следует учесть и особенности работы в условиях боевых действий, а значит, повышенной нагрузки. Конечно, такой процесс нужен, но создавать отдельную ветку судов сейчас будет трудно, дорого и долго", - сказал Завитневич.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb