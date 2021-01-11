В оккупированном Симферополе высохло Аянское водохранилище

11 января, 2021, 07:33

В оккупированном Россией Крыму почти полностью высохло Аянское водохранилище, которое обеспечивало водой Симферополь

Об этом сообщает Telegram канал "Анатолий Штирлиц".

"Оккупированный Крым, Аянское водохранилище, снабжающее водой Симферополь, пересохло. Родная гавань она такая - с привкусом сухости во рту", - говорится в заметке.

На обнародованных каналом медиаматериалах можно увидеть, что водохранилище высохло почти на всей площади, водой немного покрыт лишь небольшой участок водоема.

Аянское водохранилище - одно из крупнейших на полуострове. Объем воды в нем ранее составлял 3,9 млн кубометров, максимальная глубина была 24,5 м.