В Николаеве составили четыре протокола на один из ресторанов за нарушения карантина, он продолжает работать
Об этом во время совещания по вопросам деятельности субъектов хозяйствования в условиях локдауна сообщил заместитель начальника Управления превентивной деятельности Нацполиции Украины в Николаевской области Игорь Гончаренко, передает " Укринформ ".
"В Николаеве с начала введения локдауна 8 января полицейские составили 11 административных протоколов за нарушение карантина, из них 4 - на ресторан "Мейсон", который продолжал работать, принимать посетителей, несмотря на запрет. В последний раз на них составляли протокол в субботу", - сказал Гончаренко.
По его словам, ресторан "Мейсон" и бар "Янки" являются нарушителями всего карантина. До локдаунуа они также игнорировали требования не работать ночью. На их руководство в целом составлено 11 и 5 протоколов соответственно, однако это не мешает им продолжать деятельность.
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