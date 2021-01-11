В Николаеве составили четыре протокола на один из ресторанов за нарушения карантина, он продолжает работать

11 января, 2021, 18:49

В Николаеве за три дня действия жесткого карантина полиция составила 4 протокола в ресторан "Мейсон", который работает, несмотря на запрет

Об этом во время совещания по вопросам деятельности субъектов хозяйствования в условиях локдауна сообщил заместитель начальника Управления превентивной деятельности Нацполиции Украины в Николаевской области Игорь Гончаренко, передает " Укринформ ".

"В Николаеве с начала введения локдауна 8 января полицейские составили 11 административных протоколов за нарушение карантина, из них 4 - на ресторан "Мейсон", который продолжал работать, принимать посетителей, несмотря на запрет. В последний раз на них составляли протокол в субботу", - сказал Гончаренко.

По его словам, ресторан "Мейсон" и бар "Янки" являются нарушителями всего карантина. До локдаунуа они также игнорировали требования не работать ночью. На их руководство в целом составлено 11 и 5 протоколов соответственно, однако это не мешает им продолжать деятельность.

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