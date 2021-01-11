В Киеве за сутки зафиксировали 371 случай COVID-19

11 января, 2021, 11:43

В столице всего зафиксировано 117 588 подтвержденных случаев заболевания

Об этом написал мэр Виталий Кличко в Telegram.

Умерли за сутки 12 человек. Всего от осложнений COVID-19 умерли 2089 киевлян.

Заболели 202 женщины, 154 мужчины, 8 девочек от 1 месяца до 16 лет и 7 мальчиков от 7 до 17 лет.

Среди заболевших - 6 медиков.

Госпитализированы 32 пациента.

Выздоровели за сутки 207 человек. Всего переболели 43 446 жителей Киева.