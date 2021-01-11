В Германии начал действовать усиленный карантин
Они будут действовать там до 31 января, сообщает Deutsche Welle.
Как сообщается, 10 земель, в том числе наиболее густонаселенные земли Северный Рейн-Вестфалия, Бавария и Баден-Вюртемберг, ввели новые правила в понедельник. Несколько земель ввели более жесткие ограничения ранее. Таким образом, в Берлине, Тюрингии и Нижней Саксонии они были введены в воскресенье, а в Гамбурге еще в пятницу.
Власти Саксонии, где семидневная заболеваемость составляет 386 случаев на 100 тыс. жителей, уже объявили, что меры изоляции будут действовать как минимум до 7 февраля.
Напомним, 16 декабря в Германии ввели жесткий карантин в стране. Изначально планировалось, что он продлится минимум до 10 января.
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