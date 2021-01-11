В Эрдогана отказались от WhatsApp в связи с решением передавать данные Facebook

11 января, 2021, 11:09

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его администрация будет отказываться от использования мессенджера WhatsApp

Об этом сообщает Bloomberg.

В пресс-службе президента Турции отметили, что решение принято из-за того, что WhatsApp будет передавать личные данные Facebook.

Администрация президента Турции сообщила, что переведет все свое общение в приложение BiP, которое принадлежит Turkcell Iletisim Hizmetleri AS.

Накануне мессенджер WhatsApp сообщил своим пользователям, что отныне будет передавать их личные данные компании Facebook.

О нововведениях пользователям сообщили через обновленное пользовательское соглашение.

Пользователи, которые не подпишут новое соглашение, будут лишены возможности пользоваться мессенджером с 8 февраля.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb