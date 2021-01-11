В Эрдогана отказались от WhatsApp в связи с решением передавать данные Facebook
Об этом сообщает Bloomberg.
В пресс-службе президента Турции отметили, что решение принято из-за того, что WhatsApp будет передавать личные данные Facebook.
Администрация президента Турции сообщила, что переведет все свое общение в приложение BiP, которое принадлежит Turkcell Iletisim Hizmetleri AS.
Накануне мессенджер WhatsApp сообщил своим пользователям, что отныне будет передавать их личные данные компании Facebook.
О нововведениях пользователям сообщили через обновленное пользовательское соглашение.
Пользователи, которые не подпишут новое соглашение, будут лишены возможности пользоваться мессенджером с 8 февраля.
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