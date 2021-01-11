В декабре 2020 года спрос на б/у иномарки превысил в 4 раза рынок новых автомобилей, - ассоциация

11 января, 2021, 14:06

В конце прошлого года на украинские номера перешло более 40 тыс. подержанных легковых авто, которые ввезли из-за рубежа

Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

"В последний месяц 2020 года на украинские номера перешли более 40 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввозимых из-за рубежа. Большее количество регистраций импортного секонд-хенда фиксировалось лишь 22 месяца назад", - отметили в ассоциации.

Так, за год на украинском номера перешли 353,4 тыс. иномарок.

Как сообщили в ассоциации, по сравнению с декабрем 2019 года регистрации подержанных иномарок выросли на 31%.

"Как следствие, растаможенный секонд-хенд занял 80% первичного рынка легковых авто. За прошлый год в Украине было реализовано 85,5 тыс. новых легковушек. Таким образом, 4 из 5 впервые зарегистрированных в прошлом году легковых автомобилей были импортным секонд-хендом" , - говорится в сообщении.

Как отмечается, самой популярной маркой среди ввозимых автомобилей с пробегом стала Volkswagen. За 12 месяцев 2020 года украинцы привезли и зарегистрировали 58 518 б/у Volkswagen.

В свою очередь на втором месте - Ford (33 811 подержанных авто этой марки), замыкает топ-3 Skoda - 28 782 растаможенных и зарегистрированных машины.

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