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Espreso.tvОбществоВ Албании началась вакцинация от COVID-19

В Албании началась вакцинация от COVID-19


фото: reuters
В Албании 11 января начинается вакцинация от коронавируса

Об этом сообщил премьер-министр Албании Эди Рама, передает издание Exit News.

Рама не уточнил деталей процесса вакцинации.

Спортивный стадион в столице станет первым центром вакцинации, пишет издание.

Правительство Албании получило 500 тыс. доз вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech.

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