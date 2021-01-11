В Албании началась вакцинация от COVID-19
11 января, 2021, 10:49
В Албании 11 января начинается вакцинация от коронавируса
Об этом сообщил премьер-министр Албании Эди Рама, передает издание Exit News.
Рама не уточнил деталей процесса вакцинации.
Спортивный стадион в столице станет первым центром вакцинации, пишет издание.
Правительство Албании получило 500 тыс. доз вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech.
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