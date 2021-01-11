Усик разорвет контракт с промоутером, если ему не организуют бой с Джошуа

11 января, 2021, 16:41

Украинский боксер Александр Усик может разорвать контракт с промоутерской компанией Matchroom Boxing, если не встретится в ринге с Энтони Джошуа

Об этом сообщает Boxing News 24 .

По словам промоутера Эдди Хирна, на кону этого боя стоят большие деньги.

"Усик пойдет, если мы не сведем его с Джошуа. Вся путаница из-за того, что на кону стоят огромные деньги, и каждый хочет урвать свой кусок пирога", - сказал Хирн.

Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации).

Джошуа владеет поясами WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).

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