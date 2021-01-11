Усик разорвет контракт с промоутером, если ему не организуют бой с Джошуа
11 января, 2021, 16:41
Украинский боксер Александр Усик может разорвать контракт с промоутерской компанией Matchroom Boxing, если не встретится в ринге с Энтони Джошуа
Об этом сообщает Boxing News 24 .
По словам промоутера Эдди Хирна, на кону этого боя стоят большие деньги.
"Усик пойдет, если мы не сведем его с Джошуа. Вся путаница из-за того, что на кону стоят огромные деньги, и каждый хочет урвать свой кусок пирога", - сказал Хирн.
Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации).
Джошуа владеет поясами WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).
- Напомним, 19 декабря Александр Усик заявил, что не будет мешать бою британских тяжеловесов Тайсона Фьюри и Джошуа за титул абсолютного чемпиона мира.
- 23 декабря Джошуа предложил болельщикам решить, с кем ему драться в следующем поединке - украинцем Александром Усиком или соотечественником Тайсоном Фьюри.
- 29 декабря Джошуа заявил, что не хочет отдавать чемпионский пояс WBO ради боя против соотечественника Тайсона Фьюри.
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