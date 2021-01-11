Укроборонпром начнет передавать имущество в аренду через электронные аукционы

11 января, 2021, 15:55

Укроборонпром будет передавать избыточное имущество в аренду через электронные торги Prozorro.Продажи

Об этом заместитель генерального директора "Укроборонпрома" по работе с активами предприятий Мустафа Найем написал в Facebook.

"Государственный концерн "Укроборонпром" и Prozorro.Продажи подписали меморандум, условиями которого предусматривается, что имущество предприятий будет передаваться в аренду исключительно вследствие электронных торгов", - написал Найем.

По его словам, предприятия Укроборонпрома обладают 7441 объектами недвижимости общей площадью почти 9 млн кв. м, из которых около 1,85 млн кв. м - избыточное имущество, которое уже не задействовано в производственных процессах предприятий концерна, и может быть прозрачно и открыто передано в аренду.

Между тем, по данным концерна, с 969 уголовных производств, открытых в сфере оборонно-промышленного комплекса, около 40% - по незаконному завладению государственным имуществом. Кроме того, исследования аналитического центра StateWatch показало, что более 80% объектов сдаются в аренду по ценам, ниже рыночных.

Следовательно, для повышения прозрачности и эффективности распоряжения избыточными активами, Укроборонпром создал Реестр недвижимого имущества, доступного для аренды.

Найем отметил, что в реестре можно посмотреть список объектов, доступных для аренды, их подробное описание, техническое состояние объекта, местонахождение, целевое назначение, срок аренды, контакты для обратной связи.

Он добавил, что предприятия будет снижать начальную стоимость аренды на 15%, если аукцион не состоялся с первой попытки, еще 15% - если со второй, и на 50% - во время третьей попытки через 30 дней.

"Все вырученные от аренды средства пойдут на развитие предприятий Концерна, которым эти объекты недвижимости принадлежат - на техническое переоснащение и модернизацию производственных мощностей, выплату задолженностей по зарплате и потребленным коммунальным услугам, в случае наличия таковых", - отметил Найем.

Он также отметил, что все заинтересованные инвесторы и общественность будут иметь равный доступ к информации об имуществе, которое передается в аренду, а также результатов электронных торгов. В то же время, к участию в конкурсах не будут допускаться физические или юридические лица страны-агрессора, которые являются бенефициарами, руководителями владельцами.

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