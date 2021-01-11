Украинские военные моряки прибыли в США тренироваться на катерах Island

11 января, 2021, 22:44

В США прибыли украинские военные моряки. Они будут учиться управлять патрульными катерами класса Island, которые США передадут Украине

Об этом сообщило посольство Украины в США на странице в Twitter.

Украинские экипажи трех катеров пройдут 10-недельный курс спецподготовки в городе Балтимор.

"Это уже вторая партия катеров, которые США планируют передать Украине в рамках помощи в сфере безопасности и обороны", - добавили в посольстве.

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В # США прибыли украинские экипажи 3-х патрульных катеров класса "Айленд" для проведения 10-недельного курса спецподготовки в м.Балтимор.



Это уже вторая партия катеров, которые США планируют передать Украине в рамках помощи в сфере безопасности и обороны. pic.twitter.com/wNe3IO1Kw8 - UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) January 11, 2021