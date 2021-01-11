Украинка Костюк получила драматическую победу над испанкой и вышла в полуфинал турнира в ОАЭ
11 января, 2021, 14:24
Украинская теннисистка Марта Костюк получила драматическую победу над испанкой Сарой Соррибес-Тормо в четвертьфинале турнира WTA в ОАЭ
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В четвертьфинальном матче турнира WTA в Абу-Даби (ОАЭ) Марта Костюк разгромно проиграла Саре Соррибес-Тормо в первом сете (0:6), но смогла реабилитироваться во втором и третьем (6:1 и 6:4).
Матч продолжался 1 час и 57 минут. Украинка не сделала ни одной двойной ошибки, а также реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов.
В рейтинге WTA Костюк занимает 99-ю позицию, Соррибес-Тормо - 66.
(@WTA) January 11, 2021
- Напомним, 9 января Элина Свитолина победила россиянку Веру Звонареву на турнире WTA в Абу-Даби.
- 10 января Свитолина одержала волевую победу над первой ракеткой России Екатериной Александровой на турнире в Абу-Даби.
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