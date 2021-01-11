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Espreso.tvСпортУкраинка Костюк получила драматическую победу над испанкой и вышла в полуфинал турнира в ОАЭ

Украинка Костюк получила драматическую победу над испанкой и вышла в полуфинал турнира в ОАЭ


фото: j48tennis.net
Украинская теннисистка Марта Костюк получила драматическую победу над испанкой Сарой Соррибес-Тормо в четвертьфинале турнира WTA в ОАЭ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В четвертьфинальном матче турнира WTA в Абу-Даби (ОАЭ) Марта Костюк разгромно проиграла Саре Соррибес-Тормо в первом сете (0:6), но смогла реабилитироваться во втором и третьем (6:1 и 6:4).

Матч продолжался 1 час и 57 минут. Украинка не сделала ни одной двойной ошибки, а также реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов.

В рейтинге WTA Костюк занимает 99-ю позицию, Соррибес-Тормо - 66.

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