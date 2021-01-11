Украина сменила главу делегации в ПАСЕ, - Гончаренко
11 января, 2021, 19:41
Нардеп от "Слуги народа" Мария Мезенцева стала главой украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы
Об этом сообщает нардеп ЕС Алексей Гончаренко в Telegram .
"Только что после более чем 3-часовых дебатов делегация Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы на своем онлайн заседании заменила главу делегации Украины в ПАСЕ", - отметил он.
Вместо Елизаветы Ясько ею стала нардеп от Слуги народа Мария Мезенцева.
За Мезенцеву проголосовали 10 членов делегации от Слуги народа, оба представителя ОПЗЖ и представитель "За Будущее".
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