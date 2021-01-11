Тренер "Вест Хэма" объяснил, почему избавился от конкурента Ярмоленко
Об этом сообщает Football London.
По словам Мойеса, на позиции Снодграсса выступают Андрей Ярмоленко и Джеррод Боуэн, которые сильнее шотландца.
"У Снодграсса заканчивался контракт летом. Мы хотели ему помочь, учитывая, что у нас на этой позиции есть Ярмоленко и Боуэн. Снодграсс был великолепный. Мы не хотели его терять, но я не мог и гарантировать ему новый контракт. Поэтому решили дать ему возможность двигаться дальше", - сказал Дэвид Мойес.
"Вест Хэм" продал Роберта Снодграсса в "Вест Бромвич". В этом сезоне 33-летний шотландец провел всего 6 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.
На счету Андрея Ярмоленко 13 матчей, 2 забитых мяча и 3 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость украинца составляет 7,5 млн евро.
"Вест Хэм" делит восьмое-десятое место в АПЛ с "Астон Виллой" и "Челси". Команды отстают от зоны Лиги чемпионов на 3 балла.
- 27 декабря украинский футболист Андрей Ярмоленко помог "Вест Хэму" сыграть вничью с "Брайтоном".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb