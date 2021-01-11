Тренер "Вест Хэма" объяснил, почему избавился от конкурента Ярмоленко

11 января, 2021, 10:54

Главный тренер английского "Вест Хэма" Дэвид Мойес заявил, что продал вингера Роберта Снодграсса, потому что хотел дать ему возможность двигаться дальше

Об этом сообщает Football London.

По словам Мойеса, на позиции Снодграсса выступают Андрей Ярмоленко и Джеррод Боуэн, которые сильнее шотландца.

"У Снодграсса заканчивался контракт летом. Мы хотели ему помочь, учитывая, что у нас на этой позиции есть Ярмоленко и Боуэн. Снодграсс был великолепный. Мы не хотели его терять, но я не мог и гарантировать ему новый контракт. Поэтому решили дать ему возможность двигаться дальше", - сказал Дэвид Мойес.

"Вест Хэм" продал Роберта Снодграсса в "Вест Бромвич". В этом сезоне 33-летний шотландец провел всего 6 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.

На счету Андрея Ярмоленко 13 матчей, 2 забитых мяча и 3 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость украинца составляет 7,5 млн евро.

"Вест Хэм" делит восьмое-десятое место в АПЛ с "Астон Виллой" и "Челси". Команды отстают от зоны Лиги чемпионов на 3 балла.

27 декабря украинский футболист Андрей Ярмоленко помог "Вест Хэму" сыграть вничью с "Брайтоном".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb