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Espreso.tvОбществоСиноптик Наталья Диденко предупредила об осадках и рассказала, когда ждать пик похолодания

Синоптик Наталья Диденко предупредила об осадках и рассказала, когда ждать пик похолодания

С 14 по 19 января в Укране ожидается пик похолодания, температура ночью может достигать -20 °C

Об этом сообщила в Facebook синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

"Пик похолодания ожидается с 14 по 19 января. В ночные часы вероятно до -14...-20 градусов", - написала пани Диденко.

11-12 января значительных осадков в Украине не ожидается, но уже с 13 января на юго-востоке ожидаются дожди и мокрый снег.

"11-12 января, погоду Украины будет определять антициклоническое поле, поэтому ни страшных, ни симпатичных снегопадов не ожидается. Только в Крыму возможны осадки и что-то несущественное полетает в западной части Украины. Днем еще холода не будет, а вот ночь начнет выстуживать окружающую среду. 13 января на юго-восток Украины выскочит активный циклон, который действительно усложнит там погоду - мокрый снег, снег и даже дождь (потому что днем на юго-востоке еще может быть сравнительно тепло) плюс налипание мокрого снега, гололед, штормовой ветер", - рассказала Диденко.

Циклон повлияет на погоду в восточных областях - в Днепропетровской, Сумской и Запорожской, где ожидаются осадки и сильный ветер.

Кроме того, 13-14 января атмосферные фронты другого циклона повлияют на погоду в западных и северных областях.

К нам движется страшное похолодание! Это не я так народ пугаю, а одним таким предложением можно определить трехдневную концентрацию...

Опубликовано Натальей Диденко Воскресенье, 10 января 2021 г.

 

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