Свитолина проиграла россиянке в четвертьфинале турнира в ОАЭ

11 января, 2021, 17:10

Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла россиянке Веронике Кудерметовой в четвертьфинале турнира WTA в ОАЭ

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Встреча завершилась со счетом 2: 1 в пользу Кудерметовой. Россиянка победила Элину Свитолину во втором и третьем сетах (6: 3 и 7: 6). Украинка получила выигрыш в первом (7: 5).

В рейтинге WTA Кудерметова занимает 46 место - четвертый показатель среди россиянок. Свитолина 5 - первая из украинок.

В полуфинале турнира в Абу-Даби (ОАЭ) россиянка встретится с другой украинкой Мартой Костюк . Матч состоится завтра, 12 января.

Напомним, 9 января Элина Свитолина победила россиянку Веру Звонареву на турнире WTA в Абу-Даби.

10 января Свитолина одержала волевую победу над первой ракеткой России Екатериной Александровой на турнире в Абу-Даби.

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