Ставки по депозитам почти достигли экономически обоснованного минимума - Рожкова

11 января, 2021, 11:20

По словам первого заместителя главы Национального банка Украины Екатерины Рожковой, ставки по депозитам в начале 2021 года составляли 8-8,5% годовых, что почти соответствует экономически обоснованному минимуму

Об этом Рожкова написала на своей странице в Facebook.

По словам Рожковой, 2020 год стал первым годом в истории Украины, когда процентные ставки стали однознаковыми, то есть ниже 10%.

"В 2021 году этот тренд сохранится. Этого не произошло бы, если бы Национальный банк не укротил инфляцию, что позволило снизить учетную ставку до рекордных 6%, а наша монетарная трансмиссия не была бы настоящей", - отметила она.

Рожкова отметила, что в настоящее время ставки по депозитам составляют 8-8,5% годовых против 15-16% годовых в начале 2020 года. Таким образом, депозитные ставки почти достигли экономически обоснованного минимума.

"Чего не скажешь о кредитных ставках. Да, они также находятся на историческом минимуме. Но есть потенциал для снижения даже при неизменной учетной ставке", - подчеркнула Рожкова.

Так, по ее словам, качественные заемщики уже могут получить короткие кредиты под 7-8% годовых в гривне и 2-3% в иностранной валюте, а долгие - под 10-11% годовых в гривнях и 3-4% - в иностранной валюте. При этом еще год назад цена гривневого займа была минимум 16% годовых.

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