Стало известно, покинет ли украинский форвард Яремчук свой клуб зимой
11 января, 2021, 10:25
Главный тренер бельгийского "Гента" Хейн Ванхазебрук рассказал, покинет ли форвард Роман Яремчук клуб зимой
Об этом сообщает belgiumsoccer.be.
По словам Ванхазебрука, никто из основных игроков не покинет "Гент" в зимнее трансферное окно.
"Обычно те, кого мы не хотим отпускать, не уходят. Ребята, которые слишком мало играют, могут стать вариантом для перехода, но из основных игроков никто не уйдет", - сказал Хейн Ванхазебрук.
25-летний Роман Яремчук выступает за "Гент" с 2017 года. В нынешнем сезоне он сыграл 22 матча, забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи.
Ориентировочная трансферная стоимость украинского форварда составляет 11 млн евро. Его контракт с "Гентом" рассчитан до лета 2023 года.
- 18 декабря сообщалось, что итальянская "Рома" заинтересована в трансфере Романа Яремчука.
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