Спою в прямом эфире, если возьмем медали на чемпионате мира, - тренер сборной Украины

11 января, 2021, 14:08

Старший тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра готов спеть в прямом эфире, если его команда завоюет медали на чемпионате мира

Об этом сообщает "Трибуна".

По словам Санитры, он всегда соглашается на пари.

"Я всегда согласен на такие вещи. Буквально два дня назад проиграл пари Артему Приме - шел пешком. У нас очень много споров в команде. Только плавать в феврале я не буду. И идти пешком с Бледа в Поклюку тоже, ведь там 25 км по дороге. Меня может сбить машина. Спеть в прямом эфире? Договорились. Буду петь в прямом эфире словацкую национальную песню, если у нас будет результат до шестого места в индивидуальных гонках или подиум в эстафетах", - сказал Юрай Санитра.

17 декабря украинец Дмитрий Пидручный финишировал шестым в спринтерской гонке на четвертом этапе Кубка мира.