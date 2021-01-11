Шмыгаль: Показатель летальности от коронавируса в Украине ниже, чем в мире

11 января, 2021, 16:46

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине показатель летальности от коронавируса ниже, чем средний показатель в мире

Об этом он заявил на селекторном совещании с президентом Владимиром Зеленским, передает пресс-служба ОПУ.

"В Украине (показатель летальности - ред.) составляет лишь 1,8%, тогда как в мире этот показатель - 2,14%", - отметил премьер.

Он считает, что ситуация с коронавирусом в стране улучшилась благодаря улучшениям в области медицины и увеличению количества коек с доступом к кислороду.

Напомним, в течение суток 10 января было зафиксировано 4288 новых случаев коронавируса (из них дети - 133, медработники - 184), 68 пациентов умерли, 4819 - выздоровели.

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