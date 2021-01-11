СБУ подозревает руководство аэропорта "Кривой Рог" в хищении 5,3 млн грн, предназначенных для модернизации аэропорта

11 января, 2021, 12:15

В Службе безопасности считают, что руководство аэропорта присвоило бюджетные средства, выделенные на модернизацию аэропорта

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Следствие считает, что руководство аэропорта наладило механизм вывода в тень бюджетных денег, предусмотренных на реконструкцию одного из объектов.

"Для реализации сделки организаторы привлекли к проведению капремонта аффилированные коммерческие структуры и проектную организацию. Сотрудники спецслужбы установили, что участники схемы искусственно завысили цены на строительные материалы и выполнение работ подрядчиками", - пояснили в спецслужбе суть претензии.

В СБУ заявляют, что по результатам товароведческой, строительной и судебно-экономической экспертизы сумма ущерба государству оценивается в более чем 5,3 млн грн.

Во время проведения санкционированных обысков в помещениях международного аэропорта, офисах коммерческой структуры и проектной организации правоохранители изъяли документацию и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

В рамках уголовного производства одному из руководителей международного аэропорта сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к сделке.

Разоблачение незаконной деятельности проводилось под процессуальным руководством Криворожской местной прокуратуры.

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