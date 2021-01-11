Санкции Минфина США против Дубинского, Онищенко и других вполне прогнозируемые, - Бессмертный

11 января, 2021, 21:26

Введение санкций против Дубинского, Онищенко и других вполне прогнозируемое и ожидаемое решение

Такое мнение высказал дипломат и политик Роман Бессмертный в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале Еспресо.TV .

"2020 год в международной политике Украины ознаменовался процессом объективации. Это очень негативный сценарий. Речь ведется не только о персонах, которые были названы. По этим персонам, по моему мнению, решение было прогнозируемо и ожидаемо. И очевидно, что этот список далеко не завершен. Ведь именно фамилии этих лиц и других звучали и в российских СМИ с комментированием избирательного процесса США. Особенно, это было заметно в конце года. Также нужно отметить, что эти персоны, как и другие, давно замечены в бизнес-схемах с признаками коррупции не только в США, но и в Европе и России. Поэтому приход людей в парламент, или в структуру власти в процессе объективации будет наталкиваться на санкционные решения. Я глубоко убежден, что вопрос стоит не в срочности. В этих списках уже давно фигурирует всем известный Медведчук и другие представители деятельности спецслужб России ", - заявил Бессмертный.

Также дипломат добавил, что если президент Зеленский не отреагирует на данный факт, то это только ухудшит ситуацию.

"Другая проблема заключается в том, что политическое руководство Украины абсолютно никак на это не реагирует. Они считают, что подобные решения, которые приняты Госдепом США, их никак не касаются. Хотя я бы советовал, как можно скорее выразить свою позицию. Ведь таким образом они становятся в ряды этих лиц, не замечая вредных действий этих персон по отношению к Украине", - добавил Бессмертный.