С начала жесткого карантина в Украине карантин нарушили уже более 1,6 тыс. заведений
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"За три дня полицейские обнаружили нарушение карантинных ограничений в работе 1658 субъектов. В частности 1314 нарушений - у субъектов торгового и бытового обслуживания, 264 - развлекательных заведений и заведений питания, 40 - торгово-развлекательных центрах, 22 - спортивных залов, фитнес центров, бассейнов, 18 - непродовольственных рынков ", - говорится в сообщении.
По выявленным нарушениям составлено 848 административных протоколов.
Напомним, что согласно постановлению Кабинета Министров Украины "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19" с 8 по 24 января в Украине действуют усиленные карантинные ограничения.
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