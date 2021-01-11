С начала жесткого карантина в Украине карантин нарушили уже более 1,6 тыс. заведений

11 января, 2021, 15:30

С 8 января полицейские обнаружили нарушение карантинных ограничений в работе 1658 заведений по всей Украине

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"За три дня полицейские обнаружили нарушение карантинных ограничений в работе 1658 субъектов. В частности 1314 нарушений - у субъектов торгового и бытового обслуживания, 264 - развлекательных заведений и заведений питания, 40 - торгово-развлекательных центрах, 22 - спортивных залов, фитнес центров, бассейнов, 18 - непродовольственных рынков ", - говорится в сообщении.

По выявленным нарушениям составлено 848 административных протоколов.

Напомним, что согласно постановлению Кабинета Министров Украины "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19" с 8 по 24 января в Украине действуют усиленные карантинные ограничения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb