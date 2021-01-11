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Espreso.tvОбществоРоссияне на Донбассе применили противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, но получили отпор от бойцов ООС

Россияне на Донбассе применили противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, но получили отпор от бойцов ООС

В воскресенье, 10 января, российские военные в зоне ООС дважды обстреляли позиции украинской армии

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики открыли огонь из станкового противотанкового гранатомета у Авдеевки. Неподалеку от населенного пункта Водяное, на Приазовье, оккупанты били из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также из крупнокалиберного пулемета.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации наши воины дали противнику адекватный ответ", - отметили в штабе ООС.

10 января боевых потерь среди украинских военнослужащих не зафиксировано.

 

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