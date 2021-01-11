Россия довела Крым до ручки и создала там проблемы с водой, - Кулеба
Об этом в интервью «Обозревателю» рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Украина не несет ответственности за проблемы с водоснабжением в АР Крым и городе Севастополе. Попытки России превратить это в украинскую проблему, обвинять нас в геноциде, обращаться в ООН, абсолютно бесперспективны", - отметил министр.
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Кулеба подчеркнул, что Россия создает информационный шум.
"Это Россия довела Крым до ручки и создала там проблемы с водоснабжением. Украина будет рассматривать его восстановление исключительно в контексте деоккупации полуострова", - добавил Кулеба.
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