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Espreso.tvОбществоРоссия довела Крым до ручки и создала там проблемы с водой, - Кулеба

Россия довела Крым до ручки и создала там проблемы с водой, - Кулеба


фото: day.kyiv.ua
Проблемы с водоснабжением в оккупированном Крыму связаны с тем, что РФ "довела его до ручки"

Об этом в интервью «Обозревателю» рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Украина не несет ответственности за проблемы с водоснабжением в АР Крым и городе Севастополе. Попытки России превратить это в украинскую проблему, обвинять нас в  геноциде, обращаться в ООН, абсолютно бесперспективны", - отметил министр.

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Кулеба подчеркнул, что Россия создает информационный шум.

"Это Россия довела Крым до ручки и создала там проблемы с водоснабжением. Украина будет рассматривать его восстановление исключительно в контексте деоккупации полуострова", - добавил Кулеба.

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