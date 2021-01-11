"Из-за усиления карантина": в ОПУ заявили, что встреча Санду и Зеленского пройдет без прессы

11 января, 2021, 19:04

В Офисе президента заявили, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с молдавской коллегой Майей Санду пройдет без представителей СМИ

Об этом сообщает Офис президента.

"Офис президента Украины заранее извиняется, однако в связи с введением в Украине с 8 января 2021 года усиленных противоэпидемических мероприятий указанные события произойдут без участия журналистов и будут транслироваться онлайн в соцсетях, на официальных страницах Офиса главы государства", - говорится в сообщении.

Во время встречи двух президентов в ОПУ решили ограничиться лишь трансляцией.

Официальная церемония встречи Зеленского и Санду состоится в 11:00, в 13:00 - церемония подписания двусторонних документов, в 13:10 - заявления президентов.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за визита Санду в Киеве временно ограничат движение транспорта 12 января.

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