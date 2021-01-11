"Я не призываю вас сидеть дома": Ткаченко предложил украинцам во время карантина гулять в парках
Об этом он написал в Telegram.
Ткаченко обратился к украинцам от имени учреждений культуры, креативных индустрий, ведь сейчас кинотеатры, театры, выставочные залы, креативный бизнес больше всего страдают от жесткого карантина именно потому, что являются законопослушными и придерживаются постановления Кабинета министров о локдауне.
По словам Ткаченко, он читал новости и рассматривал фотографии в соцсетях, как украинцы проводили выходные - толпы без масок и социальной дистанции. Это касается и курортов, и обычных мест новогоднего отдыха, вроде ярмарок.
"От вашей ответственности, в том числе, зависит, как культура выйдет из этого кризиса", - добавил министр.
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