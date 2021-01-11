"Я не призываю вас сидеть дома": Ткаченко предложил украинцам во время карантина гулять в парках

"Чтобы сфера культуры заработала 25 января - нужна ваша поддержка. Я не призываю вас сидеть дома. Наоборот! Просто придерживайтесь социальной дистанции. Возьмите кофе на вынос, поезжайте в заповедник (они, кстати, работают), сходите с семьей в парк. Важно: не собирайтесь компанией в одном месте - слишком большие риски заболеть ", - написал Ткаченко.

Ткаченко обратился к украинцам от имени учреждений культуры, креативных индустрий, ведь сейчас кинотеатры, театры, выставочные залы, креативный бизнес больше всего страдают от жесткого карантина именно потому, что являются законопослушными и придерживаются постановления Кабинета министров о локдауне.

По словам Ткаченко, он читал новости и рассматривал фотографии в соцсетях, как украинцы проводили выходные - толпы без масок и социальной дистанции. Это касается и курортов, и обычных мест новогоднего отдыха, вроде ярмарок.

"От вашей ответственности, в том числе, зависит, как культура выйдет из этого кризиса", - добавил министр.

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