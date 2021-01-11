"Рассказывают, что оказался в беде": Виктор Ляшко предупредил, что от его имени звонят мошенники и просят денег
Об этом Ляшко сообщил на своей странице в Facebook.
"Друзья, получил информацию о том, что от моего имени и от имени работников приемной главного санитарного врача звонят мошенники и рассказывают о том, что я оказался в трудной ситуации и просят перевести значительную сумму средств на счет", - отметил он.
Санврач подчеркнул, что звонки с просьбой помочь деньгами могут поступать с фейкового Telegram-канала.
"Потом звонит фейковый Ляшко с такого же фейкового Телеграмм-канала с моим личным фото. Аферист говорит от моего имени и просит срочно помочь деньгами", - сообщил Ляшко.
Он призвал сразу проверять информацию и ни в коем случае не переводить деньги на счета аферистов.
"Официально сообщаю, что это мошенничество! Никаких телефонных звонков от меня не поступало", - добавил Ляшко.
Внимание фейк! Друзья, получил информацию о том, что от моего имени и от имени работников приемной главного ...Опубликовано Виктором Ляшко Понедельник, 11 января 2021 г.
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