"Остановите коронатерроризм": в Праге прошел митинг против локдауна из-за COVID-19

11 января, 2021, 08:47

В столице Чехии, Праге, несколько тысяч человек вышли на протест против жесткого карантина из-за пандемии COVID-19

Об этом сообщает DW.

Люди на акции были без масок и пренебрегали социальной дистанцией. Участники несли плакаты с надписями "Остановите коронатерроризм" или "Мы - не овцы". Среди спикеров, которые выступили во время акции, были, в частности, актер Даниэль Ланда и бывший президент Вацлав Клаус.

7 января правительство усилило локдаун в стране и продлило его до 22 января. С тех пор в общественных местах могут встречаться максимум два человека. С 21:00 до 5:00 действует комендантский час.