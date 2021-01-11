Путин, Алиев и Пашинян приняли заявление по Карабаху

Напомним, что 10 ноября Армения подписала с Азербайджаном и Россией соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Это спровоцировало массовые протесты в Ереване: митингующие захватили здание правительства и парламента страны.

В рамках мирного соглашения Армения согласилась передать под контроль Азербайджана три района - Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский, а также часть Газахского района. Так называемый Лачинский коридор, автомобильную дорогу, которая соединяет центр Нагорного Карабаха с Арменией, и линию контакта сторон, которые по согласию, должны контролировать так называемые миротворческие силы - российские и турецкие военные.