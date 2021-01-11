Путин, Алиев и Пашинян приняли заявление по Карабаху
11 января, 2021, 20:16
Лидеры Армении, РФ и Азербайджана на переговорах в Москве приняли совместное заявление о ситуации в Нагорном Карабахе
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Подписи под заявлением поставили российский лидер Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава правительства Армении Никол Пашинян.
Как отмечается в документе, с целью решения проблем экономики Нагорного Карабаха до конца января стороны создадут рабочую группу под руководством вицепремьера РФ, Армении и Азербайджана. Приоритетом работы группы станет транспортное сообщение. Конкретные проекты до конца февраля должны представить созданные в рамках этого органа экспертные подгруппы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Напомним, что 10 ноября Армения подписала с Азербайджаном и Россией соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Это спровоцировало массовые протесты в Ереване: митингующие захватили здание правительства и парламента страны.
- В рамках мирного соглашения Армения согласилась передать под контроль Азербайджана три района - Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский, а также часть Газахского района. Так называемый Лачинский коридор, автомобильную дорогу, которая соединяет центр Нагорного Карабаха с Арменией, и линию контакта сторон, которые по согласию, должны контролировать так называемые миротворческие силы - российские и турецкие военные.
- Вскоре премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что решение о прекращении войны в Нагорном Карабахе было принято под давлением армянских военных, и назвал ситуацию "большой неудачей и большой катастрофой". При этом он отметил, что не собирается уходить в отставку.