Продавал несуществующую технику: на Черниговщине полиция объявила заключенному подозрение в Интернет-мошенничестве

11 января, 2021, 16:15

В Черниговской области правоохранители объявили заключенному о подозрении в Интернет-мошенничестве, который продавал несуществующую сельскохозяйственную технику

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Установлено, что 30-летний местный житель на платформе объявлений обманул семерых граждан.

"Фигурант, отбывая в колонии наказание за совершение имущественных преступлений, продавал несуществующую сельскохозяйственную технику. Главным условием покупки была предоплата, однако после получения денег - злоумышленник блокировал покупателей и не выполнял взятых на себя обязательств", - отметили в министерстве.

Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составляет почти 150 тыс. грн.

Отмечается, что правоохранители провели обыск по месту отбывания наказания злоумышленником и изъяли мобильный телефон, который использовался в противоправной деятельности.

Фигуранту объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb