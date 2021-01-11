Продавал несуществующую технику: на Черниговщине полиция объявила заключенному подозрение в Интернет-мошенничестве
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Установлено, что 30-летний местный житель на платформе объявлений обманул семерых граждан.
"Фигурант, отбывая в колонии наказание за совершение имущественных преступлений, продавал несуществующую сельскохозяйственную технику. Главным условием покупки была предоплата, однако после получения денег - злоумышленник блокировал покупателей и не выполнял взятых на себя обязательств", - отметили в министерстве.
Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составляет почти 150 тыс. грн.
Отмечается, что правоохранители провели обыск по месту отбывания наказания злоумышленником и изъяли мобильный телефон, который использовался в противоправной деятельности.
Фигуранту объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Сейчас продолжается досудебное расследование.
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