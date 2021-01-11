После новогодних праздников более 150 тыс. украинцев выехали за границу, - ГПС

11 января, 2021, 15:51

После новогодних и рождественских праздников украинцы массово выезжают за границу, особенно в страны Евросоюза

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Отмечается, что с 9 января в пунктах пропуска на границе фиксируется рост пассажиро-транспортного потока. На некоторых пунктах в очередях накапливались до 300 легковых автомобилей.

Для ускорения пропуска Государственная пограничная служба Украины увеличила число нарядов.

"Всего за выходные и праздничные дни, 7-10 января, границу пересекли более 150 тыс. человек и около 30 тыс. авто. При этом подавляющее большинство оформлено на выезд из Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщается, пока очередей перед пунктами пропуска на государственной границе Украины нет.

Наиболее загруженными пунктами пропуска остаются "Грушев", "Шегини" и "Ужгород", где еще остаются по 100 авто. Пограничники рекомендуют при планировании выезда из страны учитывать вероятность очередей.

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