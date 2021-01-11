Под Песками в результате обстрела россиян погиб военный Вооруженных Сил
11 января, 2021, 16:52
11 января в результате обстрела врага под н. п. Пески погиб украинский военный
Об этом сообщает официальный канал украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе в Telegram.
"Сегодня 11.01.21, около 15.30 в районе н.п Пески, в результате обстрела со стороны противника погиб военнослужащий ВСУ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что украинской стороной СЦКК был задействован координационный механизм: введен "режим тишины", выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлена и направлена нота в СММ ОБСЕ.
В штабе ООС и Минобороны не комментировали гибель украинского защитника от рук захватчиков.
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