Папа Римский официально разрешил женщинам проводить литургию

11 января, 2021, 16:33

Папа Римский Франциск сделал нововведение в Каноническое право, позволив женщинам читать литургию, прислуживать у алтаря и давать причастие

Об этом сообщает Reuters.

Верховный понтифик издал декрет Spiritus Domini (Дух Господень), в котором официально разрешил женщинам читать священные тексты, прислуживать у алтаря и раздавать причастие во время богослужения.

Папа объяснил свое решение тем, что введя изменения в Кодекс Канонического права, консервативные епископы не смогут помешать женщинам в своей епархии выполнять данные функции.

В то же время в Ватикане отметили, что данное решение отнюдь не является "рукоположением служения", то есть женщина до сих пор не может стать священником в католичестве.

В указе под названием Spiritus Domini (Дух Господень) Франциск рассказал, что принял решение после богословских размышлений.

По его словам, многие епископы со всего мира заявили, что изменения необходимы для удовлетворения "потребности времени".

Отметим, что решение понтифика по сути не является новшеством. Практика привлечения женщин к выполнению функций министрантов (поставленных служителей), то есть рядовых мирян, которые прислуживали священнику в ходе мессы, существовала в Римско-католической церкви и раньше.

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