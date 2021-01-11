Окружной админсуд Киева отменил люстрацию главы следственного управления МВД времен Майдана

11 января, 2021, 14:06

Окружной админсуд Киева принял решение убрать из списка люстрированных Николая Чинчина, который руководил Главным следственным управлением Министерства внутренних дел во время Революции Достоинства

Об этом сообщает УП.

Суд обязал МВД обратиться в Министерство юстиции, чтобы исключить из списка люстрированных лиц информацию о Чинчине.

Мужчина в 2010-2013 годах работал в прокуратуре. В 2013 году он стал заместителем начальника Главного следственного управления МВД.

В августе 2013 года он возглавил управление и оставался на этом посту до конца Революции достоинства, до 22 февраля 2014 года.

Чинчин попал под очищение власти, ведь должности, которые он занимал, были люстрационными.

В 2020-м он попытался снова устроиться на госслужбу в МВД. Чинчин успешно прошел отбор по назначению. Однако ему отказали в назначении из-за того, что силовик значится в реестре люстрированных. Тогда Чинчин обратился в суд.

ОАСК удовлетворил требования бывшего силовика, в частности:

1) признал противоправным и отменил приказ МВД от 2020 года, которым Чинчину отказали в должности;

2) обязал МВД обратиться в Минюст, который ведет реестр люстрованих, чтобы оттуда исключили Чинчин;

3) компенсировать ему 1,7 тыс. гривен судебного сбора за счет МВД.