Окружной админсуд Киева отменил люстрацию главы следственного управления МВД времен Майдана
Об этом сообщает УП.
Суд обязал МВД обратиться в Министерство юстиции, чтобы исключить из списка люстрированных лиц информацию о Чинчине.
Мужчина в 2010-2013 годах работал в прокуратуре. В 2013 году он стал заместителем начальника Главного следственного управления МВД.
В августе 2013 года он возглавил управление и оставался на этом посту до конца Революции достоинства, до 22 февраля 2014 года.
Чинчин попал под очищение власти, ведь должности, которые он занимал, были люстрационными.
В 2020-м он попытался снова устроиться на госслужбу в МВД. Чинчин успешно прошел отбор по назначению. Однако ему отказали в назначении из-за того, что силовик значится в реестре люстрированных. Тогда Чинчин обратился в суд.
ОАСК удовлетворил требования бывшего силовика, в частности:
1) признал противоправным и отменил приказ МВД от 2020 года, которым Чинчину отказали в должности;
2) обязал МВД обратиться в Минюст, который ведет реестр люстрованих, чтобы оттуда исключили Чинчин;
3) компенсировать ему 1,7 тыс. гривен судебного сбора за счет МВД.
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