Оккупанты шесть раз нарушили "тишину" на Донбассе, погиб украинский военный

11 января, 2021, 19:04

В течение текущих суток, 11 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Павлополь российско-оккупационные войска открывали огонь из станкового противотанкового гранатомета, а в пригороде Авдеевки - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В свою очередь, пблизу Песков оккупанты вели огонь из крупнокалиберного пулемета, стрелкового и снайперского оружия. Вследствие обстрелов погиб один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. В ответ военные ВСУ открывали огонь.

Также неподалеку Красногоровки украинские защитники обнаружили пролет оккупационного беспилотника типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. БПЛА были обезврежены.

О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.

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