Оккупанты шесть раз нарушили "тишину" на Донбассе, погиб украинский военный
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Павлополь российско-оккупационные войска открывали огонь из станкового противотанкового гранатомета, а в пригороде Авдеевки - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
В свою очередь, пблизу Песков оккупанты вели огонь из крупнокалиберного пулемета, стрелкового и снайперского оружия. Вследствие обстрелов погиб один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. В ответ военные ВСУ открывали огонь.
Также неподалеку Красногоровки украинские защитники обнаружили пролет оккупационного беспилотника типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. БПЛА были обезврежены.
О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.
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