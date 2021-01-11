Официальный курс: доллар дешевеет после роста на праздники

11 января, 2021, 09:31

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 11 января 2020 года на отметке 28,28 грн/$

Об этом говорится в данных НБУ.

По состоянию на 10 января курс составлял 28,40 грн/$.

Официальный курс гривни к евро на 11 января установлен на уровне 34,90 грн/евро. По состоянию на 10 января курс составлял 34,85 грн/евро.

На наличном рынке 11 января по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин", доллар в среднем покупают по 28,35, продают - по 28,43 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 28 до 28,75 грн/$, продажи - в пределах 28,32-29,50 грн/$.

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