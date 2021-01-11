Обновление Минских соглашений необходимо для любого дальнейшего прогресса, - Резников

11 января, 2021, 10:30

Россия не желает прекращать семилетнюю войну в Украине

Об этом пишет в своей колонке для Atlantic Council вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников, передает LB.ua.

Резников отметил, что Украина выполнила практически все обязательства, о которых шла речь на саммите "Нормандского формата" в Париже.

"С тех пор было два процесса обмена задержанных. Мы обозначили 19 участков гуманитарного разминирования и четыре новых участка разъединения войск. Впервые с момента начала конфликта было заключено пятимесячное прекращении огня. Хотя это прекращение огня и было несовершенным, оно, несомненно, спасло жизни. Весной 2020 года мы усилили нашу делегацию в ТКГ, включили в нее членов правительства и руководителей парламентских комитетов. Согласно с Минскими договоренностями в состав делегации также вошли представители Украины с оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. В ноябре 2020 года мы открыли два новых пункта пропуска в Луганской области", - сообщил он.

Резников отметил, что обновление Минских соглашений является необходимым предварительным условием для прогресса.

"Срок действия текущих соглашений прошел 31 декабря 2015 года. Более того, Россия сама нарушила условия соглашений в феврале 2015 года, захватив город Дебальцево", - напомнил Резников.

Он также отметил, что с лета 2020 года РФ использовала поводы, чтобы парализовать ТКГ и отказаться от своих обязательств.

"Главный вопрос сейчас заключается в том, можно ли убедить Россию принять современную версию Минских соглашений или совершенно новую форму переговоров", - подчеркнул вице-премьер.

Он добавил, что этот вопрос поднимали представители ОБСЕ, а также западные партнеры.

"В конечном итоге продвижение к миру зависит от готовности России или, точнее, от ее нежелания положить конец конфликту. Возможности для более безопасных шагов в рамках текущих договоренностей практически исчерпаны. Украина не пойдет ни на что, что украинское общество считает неприемлемым и может еще больше дестабилизировать текущую ситуацию. Мы не рискнем развязать полномасштабную войну в Восточной Европе", - подчеркнул Резников.