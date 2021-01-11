Николаевщина - лидер по интенсивности распространения коронавируса в Украине, - санврач области
11 января, 2021, 12:51
Николаевская область является лидером по интенсивности распространения COVID-19
Об этом заявил главный санитарный врач области Владимир Клочко, передает РБК-Украина.
"Наш показатель составляет 423,2 на 100 000 населения за последние две недели. При этом в Запорожской области - 381, в Киеве - 233", - заявил Клочко.
Он также подчеркнул, что 70% больных - в Николаеве.
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