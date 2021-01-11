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Николаевщина - лидер по интенсивности распространения коронавируса в Украине, - санврач области


фото: reuters
Николаевская область является лидером по интенсивности распространения COVID-19

Об этом заявил главный санитарный врач области Владимир Клочко, передает РБК-Украина.

"Наш показатель составляет 423,2 на 100 000 населения за последние две недели. При этом в Запорожской области - 381, в Киеве - 233", - заявил Клочко.

Он также подчеркнул, что 70% больных - в Николаеве.

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