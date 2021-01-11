NASA утвердило проект SPHEREx по изучению истории расширения Вселенной и формирования галактик

11 января, 2021, 11:00

Аэрокосмическое агентство NASA утвердило проект спектрофотометрической обсерватории SPHEREx (Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer) для изучения истории расширения Вселенной и формирования галактик

Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA.

Ученые проекта SPHEREx имеют три основные цели. Первая - поиск доказательств чего-то, что могло произойти меньше миллиардной доли одной миллиардной секунды после Большого взрыва.

"За этот промежуток времени пространство, возможно, быстро расширилось в процессе, который ученые называют инфляцией. Такое внезапное расширение должно повлиять на распределение вещества в космосе, и доказательства влияния существовали бы и сегодня", - отмечают в NASA.

С помощью SPHEREx ученые составят карту расположения миллиардов галактик во Вселенной относительно друг друга, ища статистические закономерности, вызванные инфляцией. Это может помочь понять физику, повлекшую за собой расширение.

Вторая цель - изучить историю формирования галактик, начиная с первых звезд, образовавшихся после Большого взрыва, и до современных галактик. SPHEREx сделает это, изучая слабое мерцание от всех галактик во Вселенной, мерцание, из-а которого ночное небо не является идеально темным, меняется в космосе, поскольку галактики скапливаются вместе. Создавая многоцветные карты, ученые SPHEREx могут выяснить, как первые галактики начинали образовывать звезды.

Третья цель - поиск водяного льда и замороженных органических молекул - строительных блоков жизни вроде земной - вокруг звезд в нашей галактике с помощью карты SPHEREx. Ученые стремятся выяснить, как часто материалы, поддерживающие жизнь (вода и т.д.), включаются в молодые планетарные системы. Это поможет понять, насколько распространенными в космосе есть планетарные системы, подобные нашей.

Согласно планам NASA телескоп проекта SPHEREx впервые в мире создаст карту спектрометрии всего неба в ближнем инфракрасном диапазоне. Запустить телескоп SPHEREx планируют между июнем 2024-го и апрелем 2025 года.