На территории детского сада в Виннице произошел взрыв, пострадали дети

11 января, 2021, 14:30

В Виннице на территории детского сада произошел взрыв: у троих детей повреждена одежда, один ребенок получил ожоги

Об этом сообщает местное издание Vinnitsa.info.

Как отмечается, 11 января около 12:20 на территории детского сада №7, что по Бульвару Свободы, произошел взрыв.

В главном управлении Национальной полиции в Винницкой области сообщили, что на месте происшествия стало известно, что незначительный ожог получил один ребенок. Его госпитализировали. Также у некоторых детей в результате взрыва повреждена одежда.

Как рассказала одна из очевидиц, она услышала "хлопок", подумала, что кто-то из работников детсада играется петардами. Затем она вышла на улицу и уже увидела, что едет машина "Скорой" и пожарная.

Также одна из воспитательниц рассказала родителям, что дети целы, повреждена только верхняя одежда.

"Одежду взяли на экспертизу, чтобы установить, какое именно вещество взорвалась. Это какое-то самодельное устройство. Это не петарда. Оно круглое, как мячик", - отметила воспитательница.

Что именно взорвалось на детской площадке и как взрывоопасное вещество попало на территорию детского сада, должна установить полиция.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, пиротехники и спасатели осматривают детскую площадку, где произошел взрыв.

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