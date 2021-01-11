На Ривненщине 19-летний водитель внедорожника сбил насмерть двух человек на пешеходном переходе
11 января, 2021, 12:32
10 января на трассе "Киев - Чоп" молодой водитель сбил двух человек на переходе
Об этом сообщает Ривненская областная полиция.
Правоохранители установили, что водитель автомобиля Volkswagen, 19-летний житель Киева, допустил наезд на двух пешеходов.
От полученных травм две жительницы села Богдановка погибли.
Водитель по внешним признакам был трезв, у него также взяли биологические образцы на состояние опьянения.
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