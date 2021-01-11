Минэкономики прогнозирует сокращение украинского ВВП на 3% по итогам января - марта

11 января, 2021, 14:40

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует падение украинского ВВП на 3% по итогам I квартала 2021 года

Об этом говорится в Обзоре экономической активности Минэкономики за ноябрь.

"Если до принятия решения по "карантину выходного дня" в ноябре 2020 года и введения очередного локдауна в январе 2021 года Минэкономики прогнозировало незначительный рост ВВП в I квартале 2021 года, то сейчас, учитывая уменьшение запаса прочности большинства видов экономической деятельности (особенно сферы услуг) и истощение экономики постоянными колебаниями и изменениями условий функционирования в течение 2020 года, очевидным является получение по итогам I квартала 2021 года падение ВВП, которое может достичь 3%", - говорится в Обзоре.

Отмечается однако, что приспособленность отдельных видов экономической деятельности к работе в условиях жестких карантинных ограничений, а также начало запуска вакцинации в мире, продолжение реализации определенных мер правительства, введенных с целью поддержки бизнеса и населения может минимизировать это падение.

Так, в случае неухудшения ситуации с уровнем заболеваемости и невнедрения в дальнейшем жестких ограничений уже со II квартала и до конца 2021 года экономика выйдет на положительную динамику.

Напомним, в начале декабря Национальный банк Украины предварительно оценил потери ВВП Украины от усиления карантинных мер в январе 2021 года в 0,2%.

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