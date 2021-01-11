МВФ возобновил онлайн-миссию по пересмотру программы с Украиной

11 января, 2021, 11:48

Миссия Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by возобновила работу 11 января

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

"Миссия ... сегодня возобновляет свою работу встречами с представителями власти", - говорится в ответе представительства МВФ в Украине на запрос агентства.

В представительстве напомнили, что миссия проводит дистанционное обсуждение с властями Украины последних актуальных экономических событий, а также мер и реформ, необходимых для завершения первого пересмотра.

Напомним, миссия работала 21-23 декабря прошлого года в онлайн-режиме, после чего был взят перерыв на праздники.

9 июня 2020 года МВФ утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на 3,6 млрд СПЗ (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было запланировано четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря 2020 года, а также июня 2021 года. Размеры первого и второго транша - по $700 млн, третьего - $560 млн, четвертого - $980 млн.

По данным источников агентства Интерфакс-Украина, программа stand-by фактически была "поставлена на паузу" из-за действий украинской стороны, которые поставили под сомнение базовые принципы сотрудничества по программе. Однако заявления президента Украины Владимира Зеленского о приверженности реформам и борьбе с коррупцией и ряд конкретных действий, в том числе принятие госбюджета-2021 и восстановление организационной структуры Национального банка Украины, позволили заявить о миссии.